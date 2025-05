Greenpeace: Raad van State veegt stikstofstrohalm BBB van tafel

Greenpeace ziet in het advies van de Raad van State over de stikstofondergrens een bevestiging van haar eigen standpunten. "De belangrijkste strohalm van de BBB, die met veel bombarie is aangekondigd, is hiermee van tafel geveegd", reageert directeur Andy Palmen.

De Raad van State stelde maandag dat het verhogen van de stikstofgrens, zoals landbouwminister Femke Wiersma wil, "niet geringe risico's" met zich meebrengt. De drempelwaarde moet voldoen aan eerdere juridische uitspraken daarover. De ondergrens die de minister wil invoeren is in 2019 door de hoogste bestuursrechter van tafel geveegd. De BBB had juist aangekondigd dat het plan "het openbreken van het stikstofslot" zou betekenen.

"Nederland komt niet van het slot met het verhogen van de 'rekenkundige ondergrens'. Wiersma doet er goed aan dit plan per direct in te trekken en eindelijk aan de slag te gaan met de bescherming van de natuur door de stikstofuitstoot drastisch terug te dringen", stelt Greenpeace.