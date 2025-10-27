Is kinderen krijgen echt slecht voor je relatie? Dit zegt de wetenschap

Waar sommige stellen juist dichter naar elkaar toegroeien door samen een kind op te voeden, ervaren anderen dat hun relatie onder druk komt te staan. Psychologisch onderzoek laat al jaren wisselende resultaten zien: voor sommige koppels versterkt het ouderschap de band, terwijl voor anderen de komst van een kind juist leidt tot minder tevredenheid in hun relatie.

Een groot internationaal onderzoek, gepubliceerd op 24 oktober 2025 in het tijdschrift Human Nature, biedt nu nieuw inzicht in die dynamiek. De studie onderzocht hoe ouderschap samenhangt met romantische liefde. Meer dan 3.100 vrijwilligers uit 25 landen, waaronder Australië, India, Brazilië, België en Vietnam, namen deel aan het onderzoek.

De deelnemers vulden vragenlijsten in in hun eigen taal. De belangrijkste was de Sternberg Triangular Love Scale, een internationaal erkende test die drie pijlers van romantische liefde meet: intimiteit, passie en betrokkenheid. Door die drie samen te voegen, konden de onderzoekers een totale ‘liefdesscore’ berekenen. Daarnaast gaven de deelnemers aan hoeveel kinderen ze hadden en beantwoordden ze vragen over hun leeftijd en achtergrond.

In totaal deden 699 mensen zonder kinderen en 2.488 ouders mee aan het onderzoek. De wetenschappers vergeleken hun antwoorden met statistische modellen om te zien of er structurele verschillen waren in de mate van liefde, intimiteit, passie en betrokkenheid.

De resultaten waren opvallend consistent over culturen heen: ouders scoorden lager op de totale liefdesscore dan mensen zonder kinderen. Vooral intimiteit en passie bleken minder sterk bij ouders, betrokkenheid (commitment) verschilde niet tussen de twee groepen. Opvallend genoeg werd het effect niet groter bij meer kinderen, een groter gezin betekende dus niet automatisch minder liefde.

Minder passie, evenveel toewijding

Volgens de onderzoekers kan de daling in intimiteit en passie worden verklaard door de stress, vermoeidheid en financiële druk die vaak met het ouderschap gepaard gaan. Gebrek aan slaap, tijdgebrek en constante verantwoordelijkheden kunnen de emotionele nabijheid en aantrekkingskracht binnen een relatie verminderen. Toch blijven veel stellen zich wel even sterk inzetten voor hun relatie, de betrokkenheid blijft overeind.

De studie laat zien dat de uitdagingen van ouderschap universeel zijn: in uiteenlopende culturen lijkt de romantische liefde tussen partners af te nemen zodra er kinderen komen. Dit is echter geen onvermijdelijk lot. Bewust aandacht besteden aan de emotionele band, open blijven communiceren en tijd vrijmaken voor elkaar kunnen helpen om de liefde levend te houden.