Heeft Joe Biden Lewy body dementie?

Een deskundige op het gebied van de ziekte van Parkinson van het Walter Reed National Military Medical Center bezocht het Witte Huis acht keer in acht maanden van afgelopen zomer tot dit voorjaar. Minstens één keer had de Parkinson-arts een ontmoeting met de arts van president Biden, volgens officiële bezoekerslogboeken. Het voedt de speculatie dat hij lijdt aan Lewy body dementie. Parkinson en Lewy Body zijn verwante aandoeningen.

De bezorgdheid dat de president zou lijden aan een geheim gehouden aandoening is toegenomen sinds zijn zwakke optreden in het debat met de Republikein Donald Trump op 27 juni. De woordvoerder van Biden ontkent dat de president Parkinson heeft.

acht keer heeft bezocht. Dat was van afgelopen zomer tot dit voorjaar. Volgens de New York Times blijkt uit bezoekerslogboeken van het Witte Huis dat arts Kevin Cannard, een neuroloog die gespecialiseerd is in bewegingsstoornissen en onlangs een artikel heeft gepubliceerd over Parkinson, het Witte Huis bezocht.

Tijdens een verhitte briefing weigerde de woordvoerster van het Witte Huis het bezoek van Cannard te bevestigen. Ze zei "uit veiligheidsredenen" de privacy van alle betrokkenen te willen respecteren. Ze vertelde wel dat Biden drie keer een neuroloog had gezien in verband met zijn jaarlijkse fysieke onderzoeken.

Mogelijk: Lewy body dementie

Geriaters in de VS speculeren al enige tijd of Biden mogelijk lijdt aan Lewy body dementie . Dat is een variant op Alzheimer. De eerste tekenen van Lewy Body doen sommige artsen daaraan denken.

Als eerst vallen kleine veranderingen in het doen en laten op bij Lewy Body. Vaak is het geheugen nog relatief goed, maar kunnen mensen niet goed meer hun aandacht bij dingen houden en vinden ze het moeilijk taken uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat mensen met deze ziekte minder snel reageren, vaak afdwalen en moeite hebben met plannen en initiatief nemen.