Hypocriete Wilders heeft 'stoere praatjes' op X; tegelijk drukt PVV miljarden aan btw-verhogingen erdoor

PVV-leider Geert Wilders gebruikt socialmediaplatform X graag om zijn populistische teksten de wereld in te slingeren. Ook vanmorgen hield hij een verhaal over 'extra lastenverlichtingen voor gewone mensen' en dat 'alles zoveel duurder wordt, maar de PVV geen bezuinigingen gaat accepteren'. Op hetzelfde moment stemde zijn PVV-fractie in de Tweede Kamer voor het verhogen van de btw met 2,3 miljard euro per jaar, vanaf 2026.

Hypocrisie ten top, vindt een groot deel van twitterend Nederland. De PVV-aanhang is zienderogen aan het krimpen, nu langzamerhand aan het indalen is dat zowat alle PVV-beloften naar de prullenbak worden verwezen.

Ook Tweede Kamerlid Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA) doet een duit in het zakje: “Op Twitter stoere praatjes, in de Tweede Kamer stemt de PVV gewoon voor gigantische verhogingen van de btw..”