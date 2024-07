Trump: Harris is 'radicaal-linkse gek'

CHARLOTTE (ANP) - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft vicepresident Kamala Harris woensdag tijdens een campagnebijeenkomst in North Carolina bestempeld als een "radicaal-linkse gek die het land zal vernietigen".

Trump hield zijn eerste campagnebijeenkomst sinds president Joe Biden zondag zijn herverkiezingscampagne staakte en zich achter Harris schaarde als zijn opvolger. In Amerikaanse media hebben Trump-adviseurs gezegd dat ze Harris gaan neerzetten als linkser dan Biden. Die strategie toonde zich woensdagavond toen Trump zijn pijlen op Harris richtte en zei dat zij de "ultra-progressieve drijvende kracht achter elke Biden-catastrofe" is geweest.

In zijn toespraak beweerde de oud-president ook dat Harris voorstander is van de "executie" van baby's om haar standpunt over abortus. "Ze wil abortussen in de achtste en negende maand van de zwangerschap. Dat is prima voor haar, tot aan de geboorte en zelfs na de geboorte", beweerde Trump. Harris belooft van het recht op abortus een prioriteit te maken in haar campagne.

De 78-jarige Republikein viel Biden aan op zijn 81-jarige leeftijd, maar moet van tactiek veranderen omdat hij nu zelf de oudste presidentskandidaat ooit in de VS is geworden. Trump gaf Harris een nieuwe bijnaam, "liegende Kamala" en beweerde dat ze als vicepresident met verantwoordelijkheden rond grensbeleid gemeenschappen heeft "verwoest" door misdaad door migranten.