Israël valt opnieuw ziekenhuis aan in Gaza, tientallen doden

Het Israëlische leger heeft het Europese ziekenhuis in Khan Younis, een van de grootste ziekenhuizen in de Gazastrook, met raketten beschoten. In het ziekenhuis zijn volgens medische bronnen minstens elf Palestijnen gedood. In een bronnenhuis kwam door de aanvallende minstens tien Palestijnen om.

In de afgelopen 24 uur heeft Israël twee ziekenhuizen aangevallen, steeds werd als rechtvaardiging de aanwezigheid van Hamas-strijders opgevoerd. Dinsdagochtend was het Nasser-ziekenhuis het doelwit. Volgens bronnen kwamen bij die aanval twee mensen om het leven. Een van hen was de journalist Hassan Eslaih.

Eerder dinsdag had de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laten weten dat het leger Gaza in de betrouwbare dagen "met volle kracht" betreedt "om de operatie te voltooien. De operatie voltooiing betekent het onmogelijke van Hamas." Volgens de premier bestaat er geen scenario waarin Israël de oorlog voortijdig stopt. "Een tijdelijke steek-het-vuren is mogelijk, maar we gaan door tot het eind."