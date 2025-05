Claude door naar finale Eurovisie Songfestival

BASEL (ANP) - Claude is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in het Zwitserse Basel. De Nederlandse inzending wist met het lied C'est La Vie genoeg punten te krijgen van het internationale publiek om in de halve finale een plek bij de beste tien landen te bemachtigen. De finale van het songfestival is zaterdagavond.

De andere landen die zich dinsdagavond hebben gekwalificeerd voor de finale zijn Noorwegen, Albanië, Zweden, IJsland, Polen, San Marino, Estland, Portugal en Oekraïne. Dat betekent dat Slovenië, Kroatië, Cyprus, België en Azerbeidzjan niet door zijn.

Dat de 21-jarige Claude de finale zou halen, lag in de lijn der verwachting. Bij de bookmakers staat de zanger ruim in de top tien van de populairste inzendingen. Volgens hen heeft de Zweedse inzending KAJ met het lied Bara Bada Bastu de grootste kans om de editie van dit jaar te winnen.

Tweede halve finale

Gastland Zwitserland en de zogeheten Big Five (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) waren al verzekerd van een finaleplaats. Donderdagavond vindt de tweede halve finale plaats. Dan kwalificeren nog eens tien landen zich voor de finale op zaterdag.

Met Claude komt Nederland voor de tiende keer in twaalf songfestivals in de finale. Sinds Anouk in 2013 na een recordaantal van acht gemiste finales eindelijk weer voor succes zorgde, zette Nederland een opvallend goede kwalificatiereeks neer. Alleen in 2015 en 2023 ging het mis met respectievelijk Trijntje Oosterhuis en het duo Mia Nicolai en Dion Cooper.

In 2021 zat Nederland niet in spanning, omdat Jeangu Macrooy automatisch naar de finale ging dankzij de winst van Duncan Laurence twee jaar eerder. Vorig jaar ging het na het behalen van de finale alsnog mis toen Joost Klein werd gediskwalificeerd.