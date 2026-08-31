ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man (44) vrij na val vrouw van balkon in Eindhoven

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 19:56
anp310826170 1
EINDHOVEN (ANP) - De 44-jarige man die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon van een woning in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft volgens de politie uitgewezen dat de val waarbij de vrouw zwaargewond raakte een ongeluk is. De man is niet langer verdachte.
Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de 44-jarige man aan de Philitelaan. Hij werd aangehouden omdat de omstandigheden rond de val volgens de politie in eerste instantie "erg onduidelijk waren".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-547305120

"Zijn hart stopte gewoon met kloppen": Eddy (60) ligt al vier dagen in coma na aanval van tientallen hoornaars

64814526_m

Er komt noodweer aan vandaag: zware onweersbuien met plaatselijk kans op 70 mm regen

ANP-517696984

Deze populaire zoetstof is gelinkt aan hartaanvallen en infarcten

krat-bier-duitse-grens-header

Zoveel goedkoper is een krat bier net over de Duitse grens — en in 2027 wordt het verschil nóg groter

181422428_m

Kan een dief ongemerkt geld van je pinpas halen? Zo zit het met contactloos zakkenrollen

herfst-2026-header

Niet kouder, maar natter: de herfst kantelt halverwege oktober

Loading