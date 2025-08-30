ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Shelton met schouderblessure uit US Open

Sport
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 7:13
anp300825038 1
NEW YORK (ANP) - Voor Ben Shelton zijn de US Open voorbij. De als zesde geplaatste tennisser heeft een schouderblessure opgelopen in zijn wedstrijd in de derde ronde tegen de Fransman Adrian Mannarino. Hij moest opgeven en liet zijn tranen de vrije loop.
Shelton won de eerste en de derde set (6-3 6-4) en verloor de tweede en vierde set (3-6 4-6). Vlak voor het einde van de vierde set liet hij zich aan zijn pijnlijke schouder behandelen. Maar de pijn ging niet weg. Hij gaf op na de vierde set. Mannarino stuit in de vierde ronde op de Tsjech Jiri Lehecka.
Vorig artikel

Hoelaat naar bed voor een grote sportprestatie?

Volgend artikel

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

ANP-529548248

Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"

gandr-collage (1)

De rampen in Palestina/Israel zijn de schuld van egoistisch Engeland