Tennisser Shelton met schouderblessure uit US Open

NEW YORK (ANP) - Voor Ben Shelton zijn de US Open voorbij. De als zesde geplaatste tennisser heeft een schouderblessure opgelopen in zijn wedstrijd in de derde ronde tegen de Fransman Adrian Mannarino. Hij moest opgeven en liet zijn tranen de vrije loop.

Shelton won de eerste en de derde set (6-3 6-4) en verloor de tweede en vierde set (3-6 4-6). Vlak voor het einde van de vierde set liet hij zich aan zijn pijnlijke schouder behandelen. Maar de pijn ging niet weg. Hij gaf op na de vierde set. Mannarino stuit in de vierde ronde op de Tsjech Jiri Lehecka.