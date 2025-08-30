Hof: invoerheffingen Trump onwettig zijn

Een Amerikaans hof van beroep heeft vrijdag geoordeeld dat de meeste importheffingen van president Donald Trump onwettig zijn. De rechter liet de tarieven wel tot zeker 14 oktober van kracht, zodat de regering-Trump de kans krijgt om beroep aan te tekenen bij het Hooggerechtshof.

Trump heeft in zijn tweede termijn invoerheffingen tot speerpunt gemaakt om landen onder druk te zetten en handelsakkoorden opnieuw te onderhandelen. De zogenoemde "wederkerige" tarieven uit april en extra heffingen tegen China, Canada en Mexico in februari zijn nu door het hof in Washington afgewezen.

Trump noemt het arrest "onjuist" en benadrukt dat de tarieven blijven gelden. "Vandaag heeft een sterk partijdig hof van beroep ten onrechte gezegd dat onze heffingen moeten worden opgeheven, maar ze weten dat de Verenigde Staten uiteindelijk zullen winnen", voegde Trump eraan toe op Truth Social.

Expliciet en beperkt overdragen

Vijf kleine bedrijven en twaalf Democratisch bestuurde staten voerden in een klacht aan dat alleen het Congres bevoegd is om belastingen en invoerheffingen vast te stellen, en dat de president die macht alleen mag gebruiken als het Congres die expliciet en beperkt overdraagt.

De uitspraak raakt niet de heffingen die Trump instelde op basis van andere wettelijke bevoegdheden, zoals de importtarieven op staal en aluminium.