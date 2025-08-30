ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hof: invoerheffingen Trump onwettig zijn

Economie
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 7:19
bijgewerkt om zaterdag, 30 augustus 2025 om 7:41
anp300825040 1
Een Amerikaans hof van beroep heeft vrijdag geoordeeld dat de meeste importheffingen van president Donald Trump onwettig zijn. De rechter liet de tarieven wel tot zeker 14 oktober van kracht, zodat de regering-Trump de kans krijgt om beroep aan te tekenen bij het Hooggerechtshof.
Trump heeft in zijn tweede termijn invoerheffingen tot speerpunt gemaakt om landen onder druk te zetten en handelsakkoorden opnieuw te onderhandelen. De zogenoemde "wederkerige" tarieven uit april en extra heffingen tegen China, Canada en Mexico in februari zijn nu door het hof in Washington afgewezen.
Trump noemt het arrest "onjuist" en benadrukt dat de tarieven blijven gelden. "Vandaag heeft een sterk partijdig hof van beroep ten onrechte gezegd dat onze heffingen moeten worden opgeheven, maar ze weten dat de Verenigde Staten uiteindelijk zullen winnen", voegde Trump eraan toe op Truth Social.
Expliciet en beperkt overdragen
Vijf kleine bedrijven en twaalf Democratisch bestuurde staten voerden in een klacht aan dat alleen het Congres bevoegd is om belastingen en invoerheffingen vast te stellen, en dat de president die macht alleen mag gebruiken als het Congres die expliciet en beperkt overdraagt.
De uitspraak raakt niet de heffingen die Trump instelde op basis van andere wettelijke bevoegdheden, zoals de importtarieven op staal en aluminium.

Lees ook

Trump wil binnenkort met tarieven op staal en chips komenTrump wil binnenkort met tarieven op staal en chips komen
Deloitte: tarieven Trump kosten Duitsland miljarden aan exportDeloitte: tarieven Trump kosten Duitsland miljarden aan export
Trump zegt dat VS per dag 2 miljard binnenhalen aan tarievenTrump zegt dat VS per dag 2 miljard binnenhalen aan tarieven
Chinese minister vreest 'humanitaire crisis' door tarieven VSChinese minister vreest 'humanitaire crisis' door tarieven VS
Vorig artikel

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

Volgend artikel

Djokovic ten koste van Norrie naar vierde ronde US Open

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

ANP-529548248

Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"

gandr-collage (1)

De rampen in Palestina/Israel zijn de schuld van egoistisch Engeland