Griekspoor verliest in tweede ronde Madrid van Brit Draper

MADRID (ANP) - Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van het masterstoernooi van Madrid. De 28-jarige tennisser verloor in de tweede ronde van de als vijfde geplaatste Brit Jack Draper: 6-3 6-4.

Griekspoor, de nummer 34 van de wereldranglijst, verloor in beide sets een keer zijn opslagbeurt. Die breaks waren voor Draper voldoende om beide sets te winnen. Na een uur en een kwartier benutte hij zijn tweede matchpoint.

Voor Griekspoor is het de eerste keer dat hij verliest van Draper, die dit jaar al de beste was op het toernooi van Indian Wells. Hij versloeg de 23-jarige Brit eerder in 2023 op het toernooi van Winston-Salem, toen Draper na een set opgaf.