Massagraf bij damascus onthult gruwelijke omvang van Assads terreur: ‘100.000 lijken is conservatieve schatting’

Het regime van Bashar al-Assad staat al jaren bekend om zijn brute wreedheden, maar nu hij naar Rusland is gevlucht, komen de gruwelijke details pas echt aan het licht. Even buiten de Syrische hoofdstad Damascus is een gigantisch massagraf ontdekt dat naar schatting minstens 100.000 lichamen bevat. “Dat is nog de meest conservatieve schatting”, aldus Mouaz Moustafa van de Syrian Emergency Task Force, een Amerikaanse ngo.

Het massagraf bevindt zich bij Al-Qutayfah, een stadje op een uur rijden van Damascus met zo’n 27.000 inwoners. Nu blijkt dat de stad een duister geheim met zich meedraagt. Onder het oppervlak ligt een van de grootste massagraven van de 21e eeuw verborgen.

Conservatieve schatting

Volgens Moustafa is de schatting van 100.000 slachtoffers erg conservatief. “Dat is een zeer, zeer extreme, bijna oneerlijk conservatieve schatting”, zegt hij. En Al-Qutayfah is slechts het topje van de ijsberg. Moustafa en zijn organisatie ontdekten via satellietbeelden nog vier vermoedelijke massagraven. Hoeveel slachtoffers daar liggen, is nog onduidelijk.

Het onderzoek in Al-Qutayfah is inmiddels begonnen, en de vondsten zijn ronduit huiveringwekkend. De lichamen tonen sporen van zware martelingen. Moustafa schetst een luguber beeld: “Stel je voor dat je de nagels uit de handjes van baby’s trekt, stel je voor dat je met een boor in iemands knieschijf boort, stel je voor dat je een bejaarde open snijdt en zout in zijn wond gooit. Zo zijn die mensen gestorven. Het is een slachthuis, een moordmachine.”

De slachtingen zelf vonden overigens niet in Al-Qutayfah plaats. De Syrische luchtmacht zou de lichamen hebben overgebracht vanuit militaire ziekenhuizen, waar de gemartelde en gedode gevangenen werden gedumpt. Bulldozermachinisten vertelden hoe ze werden gedwongen om de graven te vullen en de lichamen letterlijk plat te drukken om alles passend te krijgen.

Bewijs dreigt verloren te gaan

Een van Moustafa’s grootste zorgen is nu dat het massagraf niet goed wordt bewaakt. Op dit moment is het nog vrij toegankelijk, maar zonder bescherming bestaat het gevaar dat bewijsmateriaal met betrekking tot de wandaden van het regime wordt vernietigd.

De vondst van Al-Qutayfah is een huiveringwekkend bewijs van de schaal waarop Assad en zijn regime tekeer gingen. “Een moordmachine”, noemt Moustafa het. En zolang de graven open en onbewaakt blijven, dreigen die stille getuigen van deze gruwelen voor altijd verloren te gaan.

Bron: Reuters