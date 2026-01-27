ECONOMIE
Complexe puzzel: de laatste loodjes kosten meer tijd dan gehoopt, zegt Jetten

Politiek
door Redactie
dinsdag, 27 januari 2026 om 9:46
bijgewerkt om dinsdag, 27 januari 2026 om 10:00
anp270126068 1
Het zijn de laatste loodjes van de onderhandelingen, zei D66-leider Rob Jetten voordat hij dinsdag opnieuw aan tafel ging met CDA en VVD. "En dat kost soms net even iets meer tijd dan je van tevoren had gehoopt." De deadline van komende vrijdag (30 januari) "gaat lukken", verwacht hij nog steeds.
"We zijn hier de afgelopen dagen iets meer uren geweest dan mij lief is", aldus de D66'er. Ook in het weekend maakten de onderhandelaars lange dagen in het formatiegebied in de Tweede Kamer, een aantal ruimtes waar daglicht en frisse lucht niet overvloedig zijn.
Jetten kreeg de vraag of de lange onderhandelingen niet beter eerder gevoerd hadden kunnen worden. "Als we vrijdag het akkoord presenteren, is dit een van de snelste kabinetsformaties in de afgelopen decennia", antwoordde hij. "Terwijl we voor gigantische opgaven staan in een wereld die nogal onrustig is. Dus dan kunnen we tevreden zijn over het eindresultaat."
'Complexe puzzel'
Deze dinsdag een akkoord zou mooi zijn, zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz. "Het kan ook dat het ietsje langer duurt, maar we werken hard."
Henri Bontenbal (CDA) was het liefst al veel eerder klaar geweest, zei hij. "Maar ja, zo werken die dingen. We hebben gewoon tijd nodig en het is een hele complexe puzzel."
De partijleiders maken geen onderlinge verwijten. Ze werken aan "ingrepen in de begroting die groter zijn dan de afgelopen jaren", zei Bontenbal. Dat partijen die ingrepen naar hun eigen idealen willen zetten, vindt hij "meer dan logisch".

