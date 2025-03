Onrust in coalitie: ‘Schoof moet vandaag uitleg geven over 3,5 miljard voor Oekraïne’

Het is weer eens hommeles in Den Haag. De coalitie is niet te spreken over de plotselinge toezegging van 3,5 miljard euro aan Oekraïne door premier Dick Schoof. PVV-leider Geert Wilders en BBB-voorman Caroline van der Plas willen uitleg over waarom dit besluit zonder overleg met andere bewindslieden is genomen.

“Ze zijn niet tevreden over de manier waarop dit is verlopen. De vicepremiers van de PVV en de BBB moesten het bijvoorbeeld horen doordat het in het debat werd gezegd; ze waren niet van tevoren geïnformeerd”, zegt politiek verslaggever Mats Akkerman van BNR.

Wie wist wat en wanneer

Volgens Akkerman draait het allemaal om de vraag wie wat wist en wanneer. “Wilders bijvoorbeeld kwam er pas tijdens de schorsing van het debat achter dat er 3,5 miljard euro zou worden toegezegd.” Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) verklaarde dat hij het pas vlak voor het debat hoorde. Ook minister Brekelmans van Defensie was aanwezig, maar het is onduidelijk of hij eerder op de hoogte was.

Schoof reageerde vrijdag op de ophef: “Er stond een kabinetsdelegatie en ik sprak namens die delegatie. Het was een belangrijk vraagstuk, gelet op de situatie aan het front en de internationale druk. Je kan verwachten dat de vakministers die erbij betrokken waren daarvan op de hoogte waren.”

Eigen willetje

Hij nam de volledige verantwoordelijkheid en zei: “Ik vond het noodzakelijk om dit te doen. Ik zeg niet met wie ik wel en niet heb gesproken, maar we hebben daar in het kabinet een goed gesprek over gehad en het kabinetsbeleid staat.”

Volgens Akkerman lijkt het erop dat Schoof voor het eerst een solobeslissing heeft genomen. Er wordt ook gespeculeerd over een mogelijke samenwerking met de VVD, die extra steun voor Oekraïne wilde toezeggen. Schoof ontkende dat vrijdag.

Kritiek vanuit de coalitie

Het bedrag is inmiddels officieel toegezegd en gebaseerd op eerdere steun aan Oekraïne. Toch zetten Wilders en Van der Plas vraagtekens bij de snelheid waarmee dit is besloten. Ze willen weten waarom er zo snel geld beschikbaar is voor Oekraïne, terwijl hun eigen plannen ook geld kosten en niet meteen worden gehonoreerd.

Minister Veldkamp gaf in Nieuwsuur aan dat de Amerikaanse veiligheidsgaranties nog overeind staan. “Artikel 5 van de NAVO is nog steeds relevant, en de VS blijft een robuust politiek en militair bondgenootschap. Ook de Amerikaanse nucleaire paraplu blijft bestaan”, aldus Veldkamp.

De wereldorde is door Trumps beleid binnen enkele weken volledig naar de gallemiezen geholpen. “Het zou kunnen dat Europa in de toekomst meer naar landen als Frankrijk of het VK moet kijken voor bescherming”, besluit Akkerman.

Bron: BNR