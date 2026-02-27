Oorlog uitgebroken tussen Pakistan en Afghanistan: luchtaanvallen treffen Kabul en Kandahar

Pakistan heeft gisteren grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd op de twee grootste steden van Afghanistan — de hoofdstad Kabul en de zuidelijke stad Kandahar — waarmee maanden van oplopende spanningen zijn geëscaleerd tot een openlijk gewapend conflict.​

"Het is nu open oorlog"

De Pakistaanse minister van Defensie , Khawaja Asif, verklaarde op sociale media: "Ons geduld is op. Het is nu open oorlog tussen ons en jullie.". Pakistan lanceerde de aanvallen enkele uren nadat Afghaanse troepen Pakistaanse grensposities hadden aangevallen, wat zelf weer een vergelding was voor eerdere Pakistaanse luchtaanvallen eerder die week. De militaire operatie kreeg de naam Operatie Ghazab Lil Haqq ("Toorn voor de Waarheid").​

Doelwitten en schade

De luchtaanvallen troffen militaire installaties in drie Afghaanse provincies: ​​

Kabul: twee brigadehoofdkwartieren vernietigd

Kandahar: een korpshoofdkwartier, een brigadehoofdkwartier, een munitiedepot en een logistieke basis vernietigd — dit is ook de woonplaats van Taliban-leider Sheikh Haibatullah Akhundzada​​

Paktia: een korpshoofdkwartier vernietigd en een Talibangebouw in brand geschoten​

Pakistan claimde 133 Talibanstrijders te hebben gedood en meer dan 200 gewond, terwijl de Taliban meldden dat 55 Pakistaanse soldaten waren omgekomen. De aantallen konden niet onafhankelijk worden bevestigd.​

Achtergrond van het conflict

De relaties tussen beide buurlanden zijn de afgelopen maanden ernstig verslechterd. Pakistan beschuldigt het Taliban-regime ervan onderdak te bieden aan de Pakistaanse Taliban (Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP), een militante groepering die verantwoordelijk was voor onder meer een zelfmoordaanslag bij een rechtbank in Islamabad afgelopen herfst, waarbij twaalf mensen omkwamen. De Taliban ontkennen de TTP te huisvesten.​