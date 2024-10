Oppositie valt PVV keihard aan om forse bezuinigingen in de zorg

De PVV levert nu met Fleur Agema de minister van Volksgezondheid, maar de oppositie ziet dat de instelling van de PVV na de verkiezingen volstrekt anders is geworden. In het debat over de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport wezen oppositiepartijen op beloftes die de PVV niet waarmaakt om het eigen risico snel te schrappen. Pas in 2027 is er sprake van een halvering. Ook bezuinigingen in de ouderen- en langdurige zorg vallen slecht, iets waar Agema zelf altijd fel tegen ageerde.