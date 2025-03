Overheid gaf mogelijk duizenden toeslagenouders onterecht 30.000 euro

Toeslagen toekennen zonder racisme vond de belastingdienst moeilijk, maar dat onrecht herstellen lukt ook niet erg. NRC ontdekte dat vele duizenden mensen die claimden dat ze bij de slachtoffers van het schandaal behoorden, als slachtoffer zijn behandeld, terwijl ze de kluit belazerden. Ze beweerden dat hun toeslag was stopgezet en teruggevorderd, zonder dat ze daar bericht van hadden gekregen. De overheid geloofden hen op hun woord. Maar nu is diep uit de buik van de administratie van de belastingdienst opgedoken dat die groep ouders wel degelijk bij herhaling zijn aangeschreven en dat ze ruimschoots de gelegenheid kregen om zich te verweren, maar dat ze al die post onbeantwoord hebben gelaten.

Omdat de correspondentie in de systemen van de Belastingdienst jarenlang niet kon worden teruggevonden, werden al deze aanvragers als gedupeerde in het Toeslagenschandaal erkend wegens „individuele vooringenomenheid” bij de Belastingdienst. Ze krijgen volgens de zogenoemde Catshuisregeling een vergoeding van 30.000 euro – of meer als de schade groter is geweest. Eventuele schulden worden kwijtgescholden. Ook hun kinderen hebben recht op maximaal 10.000 euro compensatie per kind.

Het kabinet is niet van plan dat onterecht ontvangen geld terug te vorderen.