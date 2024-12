Poetins achternicht blundert in de Doema, en vertelt per ongeluk hoeveel vermiste soldaten er zijn

Anna Civilyova heeft een hele slechte dag. De achternicht van Poetin is recent benoemd tot vice-minister van Defensie, en vertelde tijdens een paneldiscussie in de Doema dat er zo'n 48.000 DNA-analyseverzoeken zijn ingediend door familieleden van vermiste Russische soldaten. Deze onthulling werd live uitgezonden, en daar was het Kremlin op z'n zachtst gezegd niet blij mee.

Verspreking live uitgezonden

Civilyova leek zich van geen kwaad bewust toen ze tijdens een parlementair debat het schokkende cijfer noemde. Maar haar openhartigheid kwam haar duur te staan: het hoofd van het defensiecomité, Andrei Kartapolov, tikte haar op de vingers en eiste dat de uitspraak uit de officiële notulen werd geschrapt. Helaas voor hem werd de bijeenkomst live uitgezonden, en dus was het kwaad al geschied.

Familiebanden en sancties

De positie van Civilyova is omstreden. Niet alleen is ze de dochter van Poetins nicht, haar benoeming afgelopen juni tot vice-minister van Defensie versterkte de indruk dat nepotisme hoogtij viert in Moskou. Engeland plaatste haar al in 2022 op een sanctielijst vanwege haar nauwe banden met Poetin, en ook de EU heeft haar op de radar als 'verdacht persoon'.

'Het zijn slechts verzoeken'

Na de rel probeerde Civilyova de schade te beperken door te benadrukken dat ze enkel sprak over het aantal ingediende verzoeken en niet over het daadwerkelijke aantal vermisten. Maar dat is onzin, weten de familieleden van de vermisten. Volgens berichten uit Telegram-groepen kan een DNA-verzoek namelijk alleen worden ingediend als een soldaat officieel als vermist is opgegeven door het leger.

