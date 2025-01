Graf Franse rechtse nationalist Jean-Marie Le Pen vernield

LA TRINITÉ-SUR-MER (ANP) - Onbekenden hebben het graf vernield van de op 7 januari op 96-jarige leeftijd overleden Franse politicus Jean-Marie Le Pen. Hij lag begraven in zijn geboortedorp in het zuiden van Bretagne, La Trinité-sur-Mer. Een Keltisch kruis is gebroken en de grafzerk is zwaar beschadigd, meldden onder meer media en zijn nabestaanden, onder wie parlementslid Marine Le Pen. De plaatselijke politie doet onderzoek.

Le Pen was begin jaren zeventig de oprichter van het Front National dat radicaal-rechtse en nationalistische ideeën aanhing. De partij werd in 2011 'geërfd' door zijn dochter Marine en heet nu Rassemblement National. Marine is geschokt door de grafschennis. Er zijn volgens haar "geen woorden voor degenen die dit doen, en die mensen die doden aanvallen, zijn in staat veel ergere dingen tegen levenden te ondernemen".