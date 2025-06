Ruk naar links: linkse moslim wint voorverkiezingen burgemeesterschap New York

Het establishment van de Democratische partij - dat gewend is de baantjes onderling te verdelen - heeft gisteren een zware klap gekregen. De partijbaronnen hadden besloten dat Mario Cuomo de volgende burgemeester van New York moet worden.

Maar de keizers besloten anders en maakte Zohran Mamdani, de 33-jarige democratische socialist, tot winnaar. Hij zal de kandidaat van de democraten zijn bij de verkiezingen.

In een verrassende ommekeer gaf Andrew Cuomo , die tot voor kort nog de grote favoriet was, de race op, nadat duidelijk werd dat de progressieve nieuwkomer een aanzienlijke voorsprong had opgebouwd op de meer ervaren maar door schandalen getekende voormalige gouverneur.

In een toespraak tot zijn aanhangers zei Mamdani: “Vanavond hebben we geschiedenis geschreven.”

De verbluffende opkomst van Mamdani is een klap voor de gevestigde Democraten en geeft hoop aan andere progressieve mensen die zich in het hele land verkiesbaar willen stellen. Cuomo werd gesteund door rijke donateurs en kreeg steun van een heleboel gematigde figuren, waaronder Bill Clinton, maar Mamdani profiteerde vooral van een golf van steun onder jongeren.

De zittende burgemeester, Eric Adams, die de verkiezingen van 2021 als democraat won, maar zich dit jaar als onafhankelijke kandidaat heeft gesteld, is erg impopulair in de stad. Vorig jaar werd Adams beschuldigd van het aannemen van steekpenningen en buitenlandse campagnebijdragen, maar de aanklacht werd in april ingetrokken na tussenkomst van de regering-Trump.