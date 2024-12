Syrische leider schuift verkiezingen vier jaar voor zich uit: 'risico op nieuwe dictatuur'

Het lijkt erop dat Syriërs voorlopig kunnen fluiten naar nieuwe verkiezingen. Rebellenleider Ahmed al-Sharaa heeft aangekondigd dat het minstens vier jaar gaat duren voordat de stembussen open kunnen. Ondertussen kroont hij zichzelf alvast tot de de facto leider van het land. Defensiespecialist Peter Wijninga waarschuwt dat de kans op een nieuwe dictatuur levensgroot is: "Dat risico zit er zeker in."

Ahmed al-Sharaa, kopstuk van de rebellengroep Hayet Tahrir al-Sham (HTS), zette eerder deze maand het regime van Bashar al-Assad buitenspel. Maar nu al-Sharaa de macht stevig in handen heeft, lijken de verkiezingen, die een democratisch Syrië zouden moeten inluiden, ver weg. Vier jaar, om precies te zijn. Wijninga noemt het besluit van al-Sharaa "opmerkelijk" en stelt op BNR: "Het betekent dat al-Sharaa in feite de komende vier jaar lang zelf aan de touwtjes trekt."

Nieuwe leider, hetzelfde liedje?

De defensiespecialist sluit niet uit dat al-Sharaa in de voetsporen van zijn voorganger treedt, met een nieuw autoritair bewind als gevolg. Aanwijzingen daarvoor ziet hij al volop. Partijgenoten van HTS worden strategisch geplaatst op sleutelposities binnen het leger, terwijl politieke tegenstanders hardhandig worden aangepakt.

Volgens al-Sharaa is er een legitieme reden voor het uitstellen van de verkiezingen: er moet eerst een nieuwe grondwet komen. Die klus gaat volgens hem drie jaar in beslag nemen, waarna pas een jaar later verkiezingen mogelijk zijn.

Maar Wijninga prikt door deze uitleg heen. Hij stelt dat het prima mogelijk is om verkiezingen te organiseren zonder een nieuwe grondwet op zak. "Dat zou zorgen voor een evenredige verdeling in het parlement, waardoor de hele Syrische bevolking zich vertegenwoordigd voelt. Dat vertrouwen straalt al-Sharaa op dit moment niet uit", zegt Wijninga.

Russische connecties

Nog een opvallend punt: al-Sharaa staat open voor samenwerking met Rusland. Een ontwikkeling die Wijninga "zorgelijk" noemt. De Russen hebben er alle belang bij om hun militaire bases in Syrië te behouden, omdat deze dienen als uitvalsbasis voor operaties in Afrika.

En dan is er nog de wrange nasmaak van de recente geschiedenis. Rusland steunde jarenlang het regime van Assad, met tienduizenden burgerdoden tot gevolg. "Ik denk niet dat elke verzetsgroep in Syrië staat te springen om de Russen in huis te houden", aldus Wijninga.

Met zijn plannen voor uitgestelde verkiezingen en toenadering tot Moskou lijkt al-Sharaa de hoop op een frisse start voor Syrië in de kiem te smoren. Of de belofte van democratie in de komende jaren wordt waargemaakt, blijft voorlopig hoogst onzeker.

Bron: BNR