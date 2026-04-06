Terwijl iedereen naar Iran kijkt, sloopt Oekraïne stiekem Poetins oorlogskas

door Gerard Driehuis
maandag, 06 april 2026 om 7:42
Terwijl de wereldpers is gefixeerd op de escalatie tussen Iran, de VS en Israël, boekt Oekraïne in de luwte opmerkelijke successen tegen Rusland – met name door een sluipende maar effectieve oorlog tegen Poetins olie‑economie. Oekraïense drones troffen de afgelopen weken herhaaldelijk Russische olieraffinaderijen, pijpleidingen en exporthavens, met als recente uitschieter een aanval op de Lukoil‑raffinaderij bij Kstovo, honderden kilometers ten oosten van Moskou. Ook exportterminals aan de Oostzee, zoals Oest‑Loega en Primorsk, liggen onder vuur, waardoor de Russische olie‑uitvoer merkbaar stokt.
Volgens defensiespecialist Peter Wijninga (HCSS) (in HLN) is vooral het tempo en de reikwijdte van de aanvallen veranderd: Oekraïne zet inmiddels speciaal ontwikkelde langeafstandsdrones in die tot circa 2.000 kilometer diep in Rusland kunnen toeslaan, terwijl het eerst gaten slaat in de gelaagde Russische luchtverdediging. Rusland zelf erkent dat het regelmatig tientallen drones per nacht moet neerhalen, maar kan door de enorme geografische omvang onmogelijk alle vitale infrastructuur afschermen. Resultaat: een reeks branden en productiestops die raffinaderijen tijdelijk lamleggen en exportstromen verstoren.
Economisch gezien is dit een directe tegenzet tegen Poetins ‘reken‑jezelf‑rijk‑scenario’ rond de oorlog in Iran. Door de spanningen in het Midden‑Oosten steeg de olieprijs van ongeveer 70 naar boven de 100 dollar per vat, wat Moskou miljarden extra had moeten opleveren. Analisten becijferen echter dat de Russische exportcapaciteit door de Oekraïense aanvallen al met zo’n twee miljoen vaten per dag is gedaald, waardoor de resterende export ondanks de hogere prijs per saldo niet meer oplevert dan vóór de prijsstijging. De verwachte financiële meevaller is daarmee vrijwel verdampt – een stille maar strategisch cruciale klap in Poetins oorlogskas.
Voor Nederlandse lezers is dit meer dan ver geopolitiek schaakspel. De combinatie van een gespannen oliemarkt door Iran en structurele schade aan Russische raffinaderijen raakt direct aan prijzen aan de pomp en de bredere inflatie in Europa. Tegelijk laat de Oekraïense campagne zien hoe relatief goedkope dronetechnologie een militair en economisch zwaargewicht langdurig kan verzwakken – een ontwikkeling die de Europese veiligheidsarchitectuur en NAVO‑strategie de komende jaren zal blijven bepalen.
Wie alleen naar Iran kijkt, mist hoe Oekraïne intussen stap voor stap de fundamenten van Poetins oorlogsmachine onderuithaalt – en misschien al beslist waar deze oorlog straks echt wordt verloren.

