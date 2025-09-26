Tony Blair wil Gaza besturen

De voormalige Britse premier Tony Blair wil een belangrijke rol spelen in het bestuur van de Gazastrook na de oorlog, zoals dat eruit zou zien als een door de Amerikaanse regering ontwikkeld vredesplan werkelijkheid wordt. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Blair heeft zijn plannen voor na de oorlog besproken met Donald Trump. De Amerikaanse president besprak eerder deze week, tijdens een bijeenkomst van Arabische en moslimleiders, zijn nieuwste voorstellen voor een staakt-het-vuren en hoe Gaza zou moeten worden bestuurd in een overgangsperiode nadat de gevechten zijn gestopt.

Volgens de krant zou Blair graag deel willen uitmaken van een internationale raad van toezicht. Ook zou hij in de running zijn om bestuursvoorzitter van een Gaza International Transitional Authority te worden.

Europese en Arabische staten verzetten zich tegen het idee van een internationaal bestuur, schrijft de krant, omdat het de Palestijnen zou marginaliseren en in de ogen van Gazanen geen legitimiteit zou hebben.