ING: gasprijs gaat behoorlijk dalen

Intro Volgens ING en andere marktanalisten zijn de vooruitzichten voor de Europese gasprijs dit najaar positief. Door de komst van extra LNG, volle opslaglocaties en een afnemende vraag in Azië, verwachten experts dat de groothandelsprijs voor gas flink kan dalen of stabiel blijft. Wat betekent dit voor huishoudens en bedrijven?

Extra aanbod drukt Europese gasprijs

De energiestrateeg van ING voorspelt dat er een “enorme hoeveelheid gas” Europa binnenkomt—met name via vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) uit de Verenigde Staten. Ook andere bronnen bevestigen dit beeld: TradingEconomics toont dat het prijsniveau in september 2025 al zo’n € 32 per megawattuur bedraagt, wat ver onder het piekniveau van vorig jaar ligt. (eind 2024: 47,80)

Volle opslag en minder vraag uit Azië

Volgens Oxford Institute for Energy Studies en ABN AMRO zijn de gasvoorraden in Europa deze zomer uitzonderlijk ruim gevuld. Dat drukt de vraag en helpt prijzen laag te houden. Daarnaast blijft de Aziatische vraag voor LNG relatief zwak, wat extra aanbod richting Europa mogelijk maakt.

Wanneer merkt de consument lagere tarieven?

Onderzoeksrapporten van de Europese Commissie leggen uit dat dalende groothandelsprijzen meestal pas later in het jaar doorwerken in consumentenprijzen, vanwege contracten en vaste leveringstarieven. Toch is het vooruitzicht reëel dat huishoudens later dit jaar of begin 2026 lagere energieprijzen zien.

Wat betekent dit concreet voor jouw energierekening?