ING: gasprijs gaat behoorlijk dalen

Economie
door Peter Janssen
vrijdag, 26 september 2025 om 7:16
Intro Volgens ING en andere marktanalisten zijn de vooruitzichten voor de Europese gasprijs dit najaar positief. Door de komst van extra LNG, volle opslaglocaties en een afnemende vraag in Azië, verwachten experts dat de groothandelsprijs voor gas flink kan dalen of stabiel blijft. Wat betekent dit voor huishoudens en bedrijven?
Extra aanbod drukt Europese gasprijs
De energiestrateeg van ING voorspelt dat er een “enorme hoeveelheid gas” Europa binnenkomt—met name via vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) uit de Verenigde Staten. Ook andere bronnen bevestigen dit beeld: TradingEconomics toont dat het prijsniveau in september 2025 al zo’n € 32 per megawattuur bedraagt, wat ver onder het piekniveau van vorig jaar ligt. (eind 2024: 47,80)
Volle opslag en minder vraag uit Azië
Volgens Oxford Institute for Energy Studies en ABN AMRO zijn de gasvoorraden in Europa deze zomer uitzonderlijk ruim gevuld. Dat drukt de vraag en helpt prijzen laag te houden. Daarnaast blijft de Aziatische vraag voor LNG relatief zwak, wat extra aanbod richting Europa mogelijk maakt.
Wanneer merkt de consument lagere tarieven?
Onderzoeksrapporten van de Europese Commissie leggen uit dat dalende groothandelsprijzen meestal pas later in het jaar doorwerken in consumentenprijzen, vanwege contracten en vaste leveringstarieven. Toch is het vooruitzicht reëel dat huishoudens later dit jaar of begin 2026 lagere energieprijzen zien.
Wat betekent dit concreet voor jouw energierekening?
  • Prijzen op de gasbeurs zijn al flink gedaald
  • Nieuwe LNG-aanvoer en volle opslag zorgen voor extra dalingsruimte
  • Consumenten en bedrijven profiteren waarschijnlijk binnen enkele maanden van lagere tarieven
  • Markt blijft gevoelig voor weer, geopolitiek en mondiale vraag

