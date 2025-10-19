Frans ministerie: acht sieraden gestolen bij Louvre-roof

PARIJS (ANP) - Bij de kunstroof in het Louvre zijn acht sieraden gestolen. Dat meldt het Franse ministerie van Cultuur, dat zich eerder nog niet uitsprak over wat er zondagochtend werd buitgemaakt bij het bekende Parijse museum. Het gaat onder meer om een tiara van Eugénie de Montijo, de vrouw van Napoleon III, en twee kettingen.

Een negende sieraad, een kroon die eveneens behoorde tot keizerin Eugénie, werd achtergelaten tijdens het vluchten. Het object wordt onderzocht, stelt het ministerie. Eerder berichtten Franse media dat de kroon daarbij beschadigd zou zijn geraakt. Ook klonken geruchten dat een tweede sieraad zou zijn teruggevonden. Dat wordt nu dus ontkracht door het ministerie. Ook het topstuk van de collectie, de zogenoemde Regent-diamant, werd niet gestolen.

De daders braken twee vitrines open, meldde het ministerie verder.