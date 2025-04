Trumps gevaarlijkste tegenstander: het ei

Politiek gezien heeft het kippenei gedurende een groot deel van zijn geschiedenis een vrij neutrale positie ingenomen. Het werd niet gezien als zo'n provocerend links alternatief als de tofuworst of de havermelkcappuccino

Maar dat is nu anders. Al weken is het ei het gespreksonderwerp, waar de president van de Verenigde Staten van Amerika ook verschijnt. De prijs van het ei lijkt de maatstaf te worden van Trumps succes.

Mensenrechtenschendingen, handelsoorlogen, rechteloosheid, het kan veel Amerikanen niet zoveel schelen. Maar dat een ei zo duur is vinden ze heel erg.

Donald Trump probeert zijn bekende riedel: “Vooral Joe Biden heeft de prijzen voor eieren uit de hand laten lopen”, zei hij in zijn zelfingenomen toespraak tot het Congres begin maart, waarop de Republikeinse afgevaardigden applaudisseerden.

Zelfs toen NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte naar het Witte Huis kwam, sprak Trump – wat anders? - over eieren en eierprijzen. “Sommige mensen noemen het een kleinigheid, maar dat is het niet”, zei hij.

Dat was ook het geval 'Bevrijdingsdag', de dag waarop hij strafheffingen oplegde aan de helft van de wereld. Tijdens zijn ambtstermijn in het Witte Huis verwees de Amerikaanse president twee keer naar zijn Republikeinse partij, drie keer naar de Verenigde Staten, vier keer naar Europa en vijf keer naar Rusland. Maar als je in het transcript zoekt naar het woord 'ei', krijg je twaalf treffers.

“We moeten aan de slag met eieren”, zei Donald Trump terwijl hij een beurscrash veroorzaakte.

In het weekend vat het Witte Huis graag de grootste prestaties van de werkweek van de president samen in een circulaire e-mail. Vanwege het grote aantal vermeende prestaties kunnen dit erg lange e-mails zijn, zoals die van 21 maart met als onderwerpregel: “WEEK NINE WINS”.

In zijn negende week in functie heeft president Trump de grens in het zuiden nog veiliger gemaakt, het proces in gang gezet om het ministerie van Onderwijs af te schaffen en een meubelfabrikant overgehaald om zijn productie van Canada naar de VS te verplaatsen. De president is er ook in geslaagd om een Amerikaanse burger te bevrijden uit een gijzeling door de Taliban, twee astronauten veilig terug te brengen uit de ruimte en opdracht te geven voor een militaire aanval tegen de Houthi-militie in Jemen (later bekend als Signal Gate). Deze e-mail gaat ook over telefoongesprekken met Vladimir Poetin en Volodimir Selensky, de volgende generatie van de F-47 straaljager, het einde van de promotie van seksoperaties onder Amerikaanse veteranen en de volledige vrijgave van de CIA-dossiers over de moord op Kennedy. Je kunt wel zeggen dat zo'n beetje alle onderwerpen die belangrijk zijn voor Donald Trump aan bod kwamen. Maar wat stond er bovenaan de lijst?

“Voor de derde week op rij is de groothandelsprijs van eieren gedaald.”

Maar de Amerikanen ervaren iets anders, schrijft Boris Herrmann in de Süddeutsche Zeitung

Begin april meldde de New York Times: “Paaseieren zijn zo duur dat Amerikanen aardappelen kleuren.”

Er zijn talloze theorieën over waarom Donald Trump voor de tweede keer in het Witte Huis is beland. Zelf verklaarde hij zijn comeback herhaaldelijk met deze zin: “Ik won op boodschappen.” Maar als het waar is dat hij de verkiezingen won vanwege de hoge voedselprijzen, dan is het geen goed teken voor hem dat deze prijzen sindsdien zijn blijven stijgen.

Trump had maandenlang zijn voorganger Joe Biden de schuld gegeven van de inflatie in de VS en had vast beloofd om de prijzen in supermarkten “op dag één” te verlagen. Het feit dat dit niet is gebeurd, kan niet worden verdoezeld door een circulaire e-mail of een waarheidsgetrouwe sociale post. Iedereen kan dit met eigen ogen zien, bij melk, brood, koffie en eieren.

Sommige ontbijtrestaurants rekenen nu extra voor eiergerechten

In september 2024, tijdens de hete fase van de verkiezingscampagne, nam Trumps vicepresidentskandidaat J. D. Vance in een supermarkt in Pennsylvania een video op waarin hij een dozijn eieren van vier dollar voor de camera hield. Vance beweerde dat Kamala Harris, de Democratische presidentskandidaat op dat moment, schuld had aan deze exorbitante prijs.

In de overgang tussen de laatste weken van de regering Biden en de eerste weken van de regering Trump zijn de eierprijzen in Amerika bijna verdrievoudigd. Op het vorige hoogtepunt van de eiercrisis, eind februari, kostte een pak van twaalf gemiddeld acht dollar, maar op veel plaatsen was het aanzienlijk meer.

Dit heeft ongetwijfeld te maken met het tekort aan eieren door de welig tierende vogelgriep. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw zijn er sinds 2022 meer dan 100 miljoen legkippen of andere boerderijvogels gestorven of geruimd als gevolg hiervan. Maar als de nieuwe regering dit aanhaalt als verzachtende omstandigheden, dan moet ze zich ook afvragen wat ze eigenlijk doet om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Robert F. Kennedy Jr., de minister van Volksgezondheid, heeft gesuggereerd dat we het virus gewoon moeten laten voortwoekeren. Dan zou het mogelijk zijn om de kippen te identificeren die er immuun voor zijn. De verantwoordelijke minister van Landbouw, Brooke Rollins, heeft in ieder geval geen bezwaar gemaakt.

Het ei is onlangs een indicator geworden van de politieke stemming in het land

Sommige kleine winkels in New York bieden nu zogenaamde loosies aan, individuele eieren - net zoals de late-night winkels in Berlijn individuele sigaretten verkopen aan mensen die zich geen heel pakje kunnen veroorloven. In sommige ontbijtgelegenheden betaal je een toeslag voor gerechten die eieren bevatten. Wat de maga cap is onder rechtse mensen zou een T-shirt kunnen worden met de slogan: “Maak eieren weer goedkoop”.

Het ei wordt nu gezien als een indicator van de politieke stemming in het land. De prijs van eieren is de nieuwe benzineprijs. “Eieren symboliseren het falen van de regering Biden of de regering Trump, afhankelijk van aan welke kant van het kippenhok je staat,” schreef de Washington Post.

De regering Trump is onder andere op eierenjacht gegaan in het buitenland. Vooral Turkije, Brazilië en Zuid-Korea wilden hun aanvoer aanzienlijk verhogen. Landbouwminister Rollins gaf echter toe dat de eieren die nu worden ingekocht om de prijzen omlaag te drukken, waarschijnlijk ook zullen worden getroffen door de nieuwe importtarieven, waardoor de prijs natuurlijk weer zal stijgen. Haar ministerie voorspelde onlangs een prijsstijging van eieren van 57,6 procent voor dit jaar.