VILT (ANP) - Anna van der Breggen is afgestapt in de Amstel Gold Race. De Nederlandse wielrenster van SD Worx-Protime hield het iets meer dan 50 kilometer voor de finish voor gezien. Ze maakte op dat moment geen deel uit van de eerste groep.

Van der Breggen (35) keerde dit jaar terug in het peloton nadat ze drie seizoenen als ploegleider actief was geweest. Ze won de Gold Race in 2017.

De reden van haar opgave is niet bekend.