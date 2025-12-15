ECONOMIE
Uiterst rechtse regering in Tsjechië beëdigd, dit zijn de pro-Russische, klimaat- en eurosceptische partners

Politiek
door Redactie
maandag, 15 december 2025 om 10:48
bijgewerkt om maandag, 15 december 2025 om 11:21
anp151225090 1
In Tsjechië is de nieuwe regering van premier Andrej Babis beëdigd. Die bestaat uit populistische, uiterst rechtse partijen die eurosceptisch of pro-Russisch zijn. Babis heeft onder meer gezegd te stoppen met alle steun aan Oekraïne die door de vorige pro-Europese regering was opgezet.
De nieuwe regering werd geïnstalleerd door president Petr Pavel. Hij sprak eerder al zijn zorgen uit dat het aantreden van de regering de relatie met de EU en de NAVO kan verslechteren en sprak Babis daar tijdens de ceremonie opnieuw op aan.
"Ons land zou zonder twijfel minder veilig zijn als we geen lid waren van de NAVO, net zoals het minder welvarend en stabiel zou zijn als we geen lid waren van de Europese Unie", zei Pavel. "Daarom moeten we het lidmaatschap van die instituties met verantwoordelijkheid benaderen."
Babis' partij ANO zit in het Europees Parlement bij de Patriotten voor Europa, het verband van onder anderen de Hongaarse premier Viktor Orbán.
