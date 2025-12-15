Aantal asielzoekers in Ter Apel zakt tot onder limiet

TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in Ter Apel is weer gezakt tot onder de limiet van 2000 mensen. Tijdens het weekeinde overnachtten ongeveer 1950 mensen in het aanmeldcentrum. Opvangorgaan COA hoeft daardoor geen nieuwe dwangsommen te betalen.

In de nacht van donderdag op vrijdag stonden 2035 mensen geregistreerd op het terrein. In de loop van vrijdag werden meer mensen overgebracht naar andere plekken dan er nieuw binnenkwamen. Daardoor sliepen in de nacht van vrijdag op zaterdag 1974 mensen in Ter Apel. In de nachten erna was het aantal asielzoekers nog iets lager.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, heeft met het COA afgesproken dat in het aanmeldcentrum maximaal 2000 asielzoekers mogen verblijven. Voor elke dag dat het aantal mensen daarboven komt, moet het COA 50.000 euro betalen. Het totale bedrag is inmiddels opgelopen naar 2,45 miljoen euro. Het maximale bedrag is 5 miljoen euro. De gemeente Westerwolde wil volgend jaar beslissen waar dat geld aan wordt besteed.