ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal asielzoekers in Ter Apel zakt tot onder limiet

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 10:35
anp151225088 1
TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in Ter Apel is weer gezakt tot onder de limiet van 2000 mensen. Tijdens het weekeinde overnachtten ongeveer 1950 mensen in het aanmeldcentrum. Opvangorgaan COA hoeft daardoor geen nieuwe dwangsommen te betalen.
In de nacht van donderdag op vrijdag stonden 2035 mensen geregistreerd op het terrein. In de loop van vrijdag werden meer mensen overgebracht naar andere plekken dan er nieuw binnenkwamen. Daardoor sliepen in de nacht van vrijdag op zaterdag 1974 mensen in Ter Apel. In de nachten erna was het aantal asielzoekers nog iets lager.
De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, heeft met het COA afgesproken dat in het aanmeldcentrum maximaal 2000 asielzoekers mogen verblijven. Voor elke dag dat het aantal mensen daarboven komt, moet het COA 50.000 euro betalen. Het totale bedrag is inmiddels opgelopen naar 2,45 miljoen euro. Het maximale bedrag is 5 miljoen euro. De gemeente Westerwolde wil volgend jaar beslissen waar dat geld aan wordt besteed.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

Loading