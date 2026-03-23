Escalatie: Iran dreigt met mijnen in Perzische Golf bij aanval op kustgebied

Trump maakt er een potje van in het Midden-Oosten. Er wordt al gekscherend geopperd om nieuwe delen van de Epstein-files vrij te geven om de aandacht af te leiden van de dramatische gevolgen van zijn oorlog tegen Iran

Nu dreigt de situatie steeds verder te escaleren rondom de Straat van Hormuz . De Iraanse defensieraad waarschuwt dat bij een aanval op de zuidelijke kust en eilanden van Iran er zeemijnen zullen worden gelegd om de route naar de Perzische Golf af te snijden. Daarover schrijven Iraanse staatsmedia.

De Verenigde Staten zouden overwegen het Iraanse eiland Kharg te bezetten of te blokkeren. Dat eiland is de belangrijkste olie-exporthaven van het land. Op die manier willen de VS Iran onder druk zetten de Straat van Hormuz weer te openen voor alle scheepvaart. President Donald Trump gaf Iran hier zaterdagavond een ultimatum van 48 uur voor.

Tutti Frutti aan zeemijnen

Iran waarschuwt voor elke poging de Iraanse kust en eilanden aan te vallen. Die zullen er volgens het land toe leiden dat alle toegangswegen naar de Golf "worden bezaaid met verschillende soorten zeemijnen, waaronder drijvende mijnen die vanaf de kust worden afgeworpen".

"In dit geval zal de hele Golf praktisch lange tijd in een vergelijkbare situatie verkeren als de Straat van Hormuz", benadrukte de defensieraad. De VS hebben het eiland Kharg onlangs aangevallen, maar zeggen daarbij bewust de olie-industrie te hebben gespaard.

Onbeheersbare situatie

China ligt in een spagaat. De Oosterse wereldmacht waarschuwde maandag voor een "onbeheersbare situatie" in het Midden-Oosten bij verdere aanvallen in de regio. Het land is een bondgenoot van Iran, maar heeft ook al gezegd dat het "niet akkoord gaat" met de Iraanse aanvallen op Golfstaten met Amerikaanse militaire bases.

Trump zou deze maand China bezoeken, maar heeft zijn reis uitgesteld vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Hij heeft China en andere landen opgeroepen te helpen de Straat van Hormuz te heropenen.