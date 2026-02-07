ECONOMIE
Wie is CDA'er Tom Berendsen, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

Politiek
door Redactie
zaterdag, 07 februari 2026 om 10:51
anp070226072 1
CDA-Europarlementariër Tom Berendsen wordt minister van Buitenlandse Zaken in het aankomende kabinet. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door het AD.
Eerder meldden bronnen al dat Tweede Kamerlid Bart van den Brink namens het CDA het kabinet ingaat als minister van Asiel en Migratie.
Tom Berendsen (1983) is een Brabander die in Brussel is uitgegroeid tot de industrieman van het CDA: christendemocraat met een groen randje, maar bovenal een fel pleitbezorger van Europese maakindustrie en strategische autonomie.
Sinds 2019 zit hij in het Europees Parlement, waar hij zich vastbijt in **industrie**-, energie- en transportdossiers en zich profileert als iemand die “Brussel” wil verbinden met de werkvloer van staalfabrieken, logistieke hubs en mkb‑bedrijven in de regio’s. In interviews schetst hij Europa als patiënt aan drie infusen – militair bij de VS, fossiel bij Rusland en grondstoffen bij China – en hamert hij op groene industriepolitiek als antwoord: verduurzamen om de industrie hier te houden in plaats van weg te reguleren.
Binnen het CDA wordt hij neergezet als verbinder en als het gezicht van de Brusselse koers: minder vrijblijvende klimaatretoriek, meer harde energie‑infrastructuur, minder naïviteit richting Beijing en Washington. Daarmee bedient hij precies die kiezers die bang zijn voor de-industrialisatie, maar ook niet terug willen naar een Europa dat opnieuw gegijzeld wordt door Poetin‑gas of Chinese zeldzame metalen.

