Zelensky: VS willen nog voor de zomer einde aan oorlog

KYIV (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten willen dat er tegen juni een vredesakkoord ligt tussen Rusland en Oekraïne en hebben voorgesteld om komende week nieuwe besprekingen te houden in Miami. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het is volgens het staatshoofd voor het eerst dat de strijdende partijen elkaar daar zullen treffen. Eerder werd daar al overlegd via de bemiddelende partij, de VS. Kyiv heeft ingestemd met het voorstel.

Ook herhaalt Zelensky dat de VS geen afspraken met Rusland mogen maken over de verdeling van de oostelijke delen van Oekraïne. Afspraken over dat nog heikele punt moeten volgens Zelensky in lijn zijn met zijn grondwet. Die dicteert dat grondgebied "ondeelbaar" is en niet eenzijdig mag worden afgenomen. Een dergelijke stap vergt een landelijk referendum, iets waarop Kyiv herhaaldelijk heeft gehamerd en waartoe het zegt bereid te zijn.

Rusland zint nog altijd op het toe-eigenen van de regio's Loehansk en Donetsk en heeft wat die eis betreft geen concessies gedaan.