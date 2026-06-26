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Zuid-Korea leidt half miljoen dronestrijders op

Politiek
door Redactie
vrijdag, 26 juni 2026 om 5:02
bijgewerkt om vrijdag, 26 juni 2026 om 5:18
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Zuid-Korea zal zijn dronecapaciteiten uitbreiden om Noord-Korea het hoofd te bieden, onder meer door 500.000 dronestrijders op te leiden. Dat maakte het ministerie van Defensie vrijdag bekend.
Daarnaast zal het land tienduizenden onbemande systemen verspreiden over eenheden aan het front. Het leger is ook van plan om tegen 2029 110.000 drones te produceren voor de verschillende krijgsmachtdelen, zodat drones tot de standaarduitrusting van militairen gaan behoren.
De aankondiging komt op een moment dat beide Korea's meer investeren in dronecapaciteiten, mede door de succesvolle inzet van drones in Oekraïne en het Midden-Oosten. "Goedkope drones die in grote aantallen worden ingezet, veranderen de aard van oorlogsvoering fundamenteel", zei minister van Defensie Ahn Gyu-back.
Hij waarschuwde dat ook Noord-Korea vooruitgang boekt met onbemande systemen. Daardoor neemt de dreiging voor militaire en civiele faciliteiten in Zuid-Korea toe.
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