Belangst neemt toe (vooral onder jongeren): “Hoe meer je iets vermijdt, hoe groter de angst”

Een telefoontje plegen. Voor de één is het heel normaal. Anderen voelen een soort paniek in zich opkomen als de telefoon gaat. Belangst zie je steeds vaker, vooral bij de jongere garde. Psycholoog Sabine Klaver laat haar licht over dit fascinerende topic schijnen.

"Wanneer iemand tegenzin heeft, gaat het voornamelijk om gemak. Bijvoorbeeld omdat appen sneller is, of beter uitkomt. Wanneer er sprake is van angst zullen mensen echt een fysieke reactie ervaren. Denk bijvoorbeeld aan een hartslag die omhooggaat, trillen, of je ademhaling die versnelt. Dat heb je bij ‘gewone tegenzin’ niet."

Lichamelijke reactie

Met andere woorden: je lijf slaat alarm. En dat alarm is serieus. "Iedereen kent het gevoel van een dreiging wel, bijvoorbeeld als er een auto net iets te hard op je af lijkt te komen. Dat angstige, paniekerige gevoel is wat mensen met belangst ook ervaren. Je lichaam denkt dan dat er gevaar is."

De oorzaak ligt deels in hoe we tegenwoordig communiceren. Appjes, voice notes, DM’s; bellen is bijna ouderwets geworden. Vooral Generatie Z en millennials hebben er moeite mee. En dat is niet zo gek, zegt Klaver. Bellen voelt als een soort optreden zonder script. "In een telefoongesprek wordt er van je verwacht dat je direct reageert. Dat kan spanning met zich meebrengen."

Daar komt nog iets bij: je mist non-verbale signalen. Geen knikje, geen glimlach, geen lichaamstaal om je aan vast te houden. En dus slaat de twijfel toe.

Anticipatieangst

Opvallend genoeg zit de grootste stress niet eens in het gesprek zelf, maar ervoor. "De spanning vooraf is vaak het hoogst, dat noemen we anticipatieangst. Mensen bedenken dan allerlei scenario’s van wat er mis kan gaan. Vervolgens valt het gesprek zelf vaak mee, waardoor de spanning tijdens het gesprek afneemt."

De oplossing is even simpel als confronterend: doen. "Het is misschien een beetje lullig, maar ga gewoon bellen."

Begin klein. Bestel een pizza, oefen met korte gesprekken. Want, zegt Klaver: "Hoe meer je iets vermijdt, hoe groter de angst wordt."