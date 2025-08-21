UNRWA vreest voor levens van ondervoede kinderen in Gaza-Stad

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Het hoofd van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) vreest voor de levens van ondervoede kinderen in Gaza-Stad, waar de Israëlische krijgsmacht een nieuw offensief is begonnen. Zonder crisisplan kunnen zij overlijden, aldus Philippe Lazzarini.

Bijna een op de drie kinderen in Gaza-Stad kampt volgens hem met ondervoeding. "We hebben een extreem zwakke bevolking die wordt geconfronteerd met een nieuwe grote militaire operatie", zei Lazzarini tegen verslaggevers. "Velen hebben simpelweg niet de kracht om een nieuwe verplaatsing te ondergaan."

De UNRWA, andere VN-organisaties en hulporganisaties roepen al langer dat Israël niet genoeg hulpgoederen toelaat tot de Gazastrook. Dat land ontkent verantwoordelijk te zijn voor de honger in het gebied en geeft Hamas de schuld.