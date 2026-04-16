Oefening tegen depressie en angst — even effectief als of zelfs effectiever dan pillen en therapie

psychologie
door Dirk Kruin
donderdag, 16 april 2026 om 6:16
Een specifieke vorm van lichaamsbeweging kan depressie en angstklachten net zo goed behandelen als medicijnen en gesprekken met een therapeut – en mogelijk zelfs beter, vooral bij jongvolwassenen. Dat schrijft de Britse psycholoog Jeremy Dean op PsyBlog, waar hij recent onderzoek naar de mentale effecten van bewegen bespreekt.
In het onderzoek , blijken vooral zogenoemde “emerging adults” – mensen grofweg tussen 18 en 29 jaar – sterk te reageren op een gestructureerd beweegprogramma. Hun depressieve symptomen namen opvallend af, tot op een niveau dat volgens Dean vergelijkbaar is met de effecten van antidepressiva en psychotherapie bij milde tot matige klachten. Ook angstklachten werden door de oefenvorm merkbaar verminderd.
Volgens Dean gaat het om doelgerichte, herhaalde oefening – geen vrijblijvende wandeling zo nu en dan. Eerder onderzoek laat zien dat vooral drie tot vijf sessies per week van matig intensieve cardio of intervaltraining, telkens zo’n half uur, een duidelijk effect op stemming kunnen hebben.
Volgens Dean onderstrepen de resultaten dat leefstijlinterventies een volwaardige plek verdienen naast traditionele behandelingen met pillen en praattherapie. Beweging is goedkoop, vrijwel zonder bijwerkingen en kan de toegankelijkheid van hulp vergroten, zeker voor jongeren die drempels ervaren om de ggz binnen te stappen.
Tegelijkertijd waarschuwen experts dat mensen met ernstige depressies of suïcidale gedachten niet op eigen houtje alleen met bewegen moeten experimenteren. Lichaamsbeweging kan een krachtige aanvulling zijn, maar vervangt professionele hulp niet in alle gevallen, benadrukken psychiaters in eerdere richtlijnen.

