Twee keer sporten per week genoeg? Volgens nieuw onderzoek moet je minimaal 10 uur bewegen

We weten het inmiddels allemaal: bewegen is goed voor je. Maar wat als die bekende richtlijn van 150 minuten sporten per week eigenlijk nog lang niet genoeg is? Nieuw onderzoek laat zien dat wie écht veel beweegt, zijn hart daar gigantisch mee helpt. Toch plaatsen experts meteen een belangrijke kanttekening. Want moeten we nu massaal tien uur per week gaan zweten in de sportschool?

Een grootschalige studie onder ruim 17.000 Britten laat zien dat meer beweging samenhangt met een flink lager risico op hart- en vaatziekten. Mensen die voldeden aan de huidige beweegrichtlijn hadden zo’n 8 tot 9 procent minder kans op ernstige hartproblemen zoals een beroerte of hartaanval. Maar deelnemers die drie tot vier keer zoveel sportten, zagen hun risico met meer dan 30 procent dalen.

Meer sporten = meer winst voor je hart

Dat klinkt indrukwekkend en eerlijk gezegd ook een beetje intimiderend. Want drie tot vier keer de huidige richtlijn betekent al snel negen tot tien uur beweging per week. Denk: dagelijks lange wandelingen, hardlopen, fietsen of intensieve workouts.

Volgens de onderzoekers is vooral bij mensen met een lagere conditie extra beweging belangrijk. Zij moesten namelijk nóg meer minuten bewegen om dezelfde gezondheidswinst te behalen als fitte deelnemers. Voor een risicodaling van 20 procent bleek gemiddeld 340 tot 370 minuten beweging per week nodig.

Toch benadrukken wetenschappers dat de huidige norm van 150 minuten zeker niet nutteloos is. Integendeel: die blijft volgens hen een “sterke universele minimumnorm” waar iedereen gezondheidsvoordeel uit haalt. Het probleem zit ’m vooral in de praktijk: veel mensen halen zelfs dát aantal nog niet.

Tien uur sporten per week is geen realistische boodschap

Niet alle experts zijn dan ook enthousiast over de conclusie dat we massaal meer moeten sporten. Oxford-onderzoeker Aiden Doherty noemt het zelfs misleidend om te suggereren dat tien uur beweging per week de nieuwe standaard zou moeten worden. Volgens hem draait het onderzoek vooral om één simpele boodschap: élke extra minuut beweging helpt.

En daar zit misschien wel de belangrijkste les. Want hoewel topschema’s indrukwekkend klinken, zit gezondheidswinst vaak juist in kleine aanpassingen: vaker wandelen, de fiets pakken, traplopen of een extra rondje buiten doen.

Dus nee, je hoeft niet meteen dagelijks twee uur in de sportschool te staan. Maar als dit onderzoek iets duidelijk maakt, dan is het wel dat je hart waarschijnlijk blij wordt van elke extra stap die je zet.