Bij zoveel glazen alcohol loop je al meer kans op dementie

Een glas wijn bij het eten of een paar biertjes in het weekend lijkt onschuldig, maar nieuwe inzichten maken duidelijk dat je brein daar anders over denkt. Volgens Braziliaans onderzoek kan zelfs een bescheiden alcoholinname al leiden tot blijvende schade in je hersenen met dementie als mogelijk gevolg.

Onderzoekers analyseerden de hersenen van bijna 1800 overleden personen. Aan de hand van medische informatie, gesprekken met nabestaanden en hersenonderzoek stelden ze vast dat zelfs mensen die maximaal zeven drankjes per week dronken al vaker sporen van hersenafwijkingen vertoonden. Bij wie acht of meer alcoholische consumpties per week nam, werd het risico nog groter.

Opvallend: ook bij ex-drinkers – mensen die al minstens drie maanden geen alcohol meer hadden aangeraakt – zagen de wetenschappers nog aanwijzingen voor hersenschade. “Stoppen helpt, maar sommige beschadigingen lijken helaas onomkeerbaar”, zegt arts Mike Sevilla tegen HuffPost.

Slechte doorbloeding en eiwitophopingen

Bij mensen die regelmatig dronken, zagen onderzoekers vaker hyaliene arteriosclerose – een aandoening waarbij de fijne bloedvaten in de hersenen verharden. Dit hindert de bloedtoevoer, met een grotere kans op kleine infarcten als gevolg. Die verstoringen kunnen op de lange termijn leiden tot geheugenproblemen en vormen een risicofactor voor dementie.

Daarnaast troffen de onderzoekers vaker zogeheten tau-eiwitten aan in de hersenen van drinkers. Dat zijn kluwen van eiwitten die in verband worden gebracht met Alzheimer. Bij zware drinkers kwamen die tot 41 procent vaker voor.

Ook werd een zorgwekkende combinatie zichtbaar: mensen die veel dronken, rookten ook vaker. En die dubbele belasting blijkt funest voor je hersenen. “Het belast je bloedvaten aan twee kanten”, aldus neuroloog Brendan Kelley.

De boodschap is duidelijk: wie zijn hersenen wil beschermen, doet er goed aan om zijn alcoholgebruik te beperken of helemaal te stoppen. Ook als je dat pas op latere leeftijd doet, kun je nog winst boeken. Gezonde keuzes zoals meer bewegen en stoppen met roken versterken dat effect.