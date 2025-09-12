Veel kinderen worden buitengesloten in WhatsApp-groepen: "Het maakt ze verdrietig en depressief"

Voor ieder clubje een WhatsApp-groepje. Hartstikke handig, tot je wordt buitengesloten. Het overkomt veel jongeren, die zich daardoor heel eenzaam en down kunnen voelen.

Helpwanted vroeg duizend jongeren tussen de 10 en 20 jaar naar hun ervaringen. De helft van hen werd weleens online buitengesloten en bij 23 procent gebeurt dit minstens een keer per maand. Het komt vooral voor in groepschats en heeft grote psychische gevolgen. Jongeren raken sociaal geïsoleerd, slapen slecht en kampen met depressieve gevoelens.

Zo'n 43 procent voelt zich verdrietig door de uitsluiting, 35 procent is boos en 30 procent is eenzaam. Een kwart is door het buitensluiten in groepschats regelmatig depressief of down.

"Deze cijfers benadrukken dat groepschats als sociale omgeving voor veel jongeren een enorme impact hebben op hun welzijn”, zegt Rivka Otten van Helpwanted, een hulplijn voor grensoverschrijdend gedrag online, tegen Metro. "Het is alarmerend dat jongeren zich na online buitensluiten zo eenzaam voelen. Toch krijgt slechts een klein percentage hulp. Het is essentieel om jongeren de moed te geven om groepsgedrag te doorbreken en zich zo snel mogelijk uit te spreken wanneer zij iets niet oké vinden. De boodschap is duidelijk: kom voor elkaar op. Ook online.”

Veel jongeren bezwijken ook onder groepsdruk en doen mee aan online uitsluiting. "Jongeren bevinden zich in een levensfase waarin sociale bevestiging extreem belangrijk is. Dat maakt hen gevoeliger voor groepsdruk. Juist daarom moeten we jongeren vaardigheden meegeven om die druk te herkennen én deze groepsdruk positief om te buigen”, stelt sociaal wetenschapper en lector Online Weerbaarheid bij hogeschool Saxion, dr. Remco Spithoven.