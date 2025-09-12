ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel kinderen worden buitengesloten in WhatsApp-groepen: "Het maakt ze verdrietig en depressief"

psychologie
door Désirée du Roy
vrijdag, 12 september 2025 om 12:26
ANP-530920058
Voor ieder clubje een WhatsApp-groepje. Hartstikke handig, tot je wordt buitengesloten. Het overkomt veel jongeren, die zich daardoor heel eenzaam en down kunnen voelen.
Helpwanted vroeg duizend jongeren tussen de 10 en 20 jaar naar hun ervaringen. De helft van hen werd weleens online buitengesloten en bij 23 procent gebeurt dit minstens een keer per maand. Het komt vooral voor in groepschats en heeft grote psychische gevolgen. Jongeren raken sociaal geïsoleerd, slapen slecht en kampen met depressieve gevoelens.
Zo'n 43 procent voelt zich verdrietig door de uitsluiting, 35 procent is boos en 30 procent is eenzaam. Een kwart is door het buitensluiten in groepschats regelmatig depressief of down.
"Deze cijfers benadrukken dat groepschats als sociale omgeving voor veel jongeren een enorme impact hebben op hun welzijn”, zegt Rivka Otten van Helpwanted, een hulplijn voor grensoverschrijdend gedrag online, tegen Metro. "Het is alarmerend dat jongeren zich na online buitensluiten zo eenzaam voelen. Toch krijgt slechts een klein percentage hulp. Het is essentieel om jongeren de moed te geven om groepsgedrag te doorbreken en zich zo snel mogelijk uit te spreken wanneer zij iets niet oké vinden. De boodschap is duidelijk: kom voor elkaar op. Ook online.”
Veel jongeren bezwijken ook onder groepsdruk en doen mee aan online uitsluiting. "Jongeren bevinden zich in een levensfase waarin sociale bevestiging extreem belangrijk is. Dat maakt hen gevoeliger voor groepsdruk. Juist daarom moeten we jongeren vaardigheden meegeven om die druk te herkennen én deze groepsdruk positief om te buigen”, stelt sociaal wetenschapper en lector Online Weerbaarheid bij hogeschool Saxion, dr. Remco Spithoven.
Bron: Metro

Lees ook

Nog nooit zoveel jongeren lid van bieb, meldt KBNog nooit zoveel jongeren lid van bieb, meldt KB
Waarom jongeren tegenwoordig zo ongelukkig zijn volgens een expert bij CNNWaarom jongeren tegenwoordig zo ongelukkig zijn volgens een expert bij CNN
De midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meestDe midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meest
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 449671040

Knoop in je beddengoed bij wassen en drogen? Vier tips voor een schone, droge en kreukloze was

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

anp110925138 1

Kamercommissie wil beleid landbouwminister aan banden leggen

79251423_m

Dit is de sleutel tot levenslang sterke botten en misschien komt er een medicijn

35898144_m

Dit is wat je moet eten als je dementie en hartziekten wilt voorkomen

ANP-535807769

Koe Laura maandenlang verkracht door A. (60) op Enschedese kinderboerderij, rechter geeft één maand cel

Loading