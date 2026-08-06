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Ruim 2,7 miljoen illegale sigaretten in voertuigen Ridderkerk

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 17:01
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RIDDERKERK (ANP) - In Ridderkerk zijn deze week ruim 2,7 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen door de FIOD en de douane. Het merendeel van de rookwaar werd gevonden in drie bestelbussen achter een bedrijfspand.
Volgens de FIOD blijkt uit onderzoek dat de sigaretten uit het buitenland waren opgehaald en vervolgens naar Ridderkerk werden gebracht, met de bedoeling ze verder te distribueren in Nederland.
In de bestelbussen lagen 2.688.000 sigaretten waarover geen accijns was betaald. In de omgeving lagen in een personenauto nog eens 60.000 illegale sigaretten en een vuurwapen.
Twee aanhoudingen
Tijdens de actie op maandag 3 augustus zijn twee mannen aangehouden. In een woning is 7500 euro aan contant geld gevonden en in beslag genomen. De rechter-commissaris heeft woensdag besloten dat een van de verdachten veertien dagen blijft vastzitten.
Vorige maand maakte de douane bekend in de eerste zes maanden van dit jaar 106 miljoen illegale sigaretten te hebben onderschept.
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