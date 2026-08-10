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Dodental na aardbeving Colombia boven de honderd

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 20:45
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PEREIRA (ANP/RTR) - Het dodental bij de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 111, zei president Abelardo de la Espriella in een toespraak. Volgens hem raakten 87 mensen gewond en zijn 61 gebouwen ingestort.
De regering heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aardbeving, die een kracht had van 7.4. Vooral het westen en het midden van het land zijn getroffen. De autoriteiten in onder meer de steden Pereira, Manizales en Cali maakten melding van ingestorte gebouwen.
De la Espriella zei eerder al naar Pereira te reizen om toe te zien op de hulpverlening. Volgens nieuwszender Blu Radio gaan andere ministers naar andere getroffen plaatsen.
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