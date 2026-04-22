Burgemeester Utrecht: we gaan het er niet bij laten zitten

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 4:09
UTRECHT (ANP) - De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma noemt de aangekondigde stop op stroomnetaansluitingen "een bittere pil". Dat schrijft zij op haar Instagramkanaal.
"En we gaan het er zeker niet bij laten zitten. Ook omdat we de Rijksoverheid al veel eerder hebben gewaarschuwd." Dijksma noemt de woningnood "de grootste echte crisis van deze tijd." Voor het kabinet "dat tien nieuwe steden wil bouwen geldt: noblesse oblige. #adelverplicht", aldus Dijksma.
Dinsdag werd bekendgemaakt dat burgers en bedrijven in een deel van de provincie Utrecht geen nieuwe of zwaardere stroomaansluiting kunnen krijgen. Tegelijkertijd kwam naar buiten dat een dergelijke stop niet geldt voor de provincies Gelderland en Flevoland.
Bouwend Nederland sprak dinsdagavond in een reactie van "een hard gelag" voor woningzoekenden en bouwers.
