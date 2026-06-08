Wetenschappers: we liegen vooral door te verzwijgen, niet door te spreken

Bij liegen
denk je eerder aan iemand die een compleet
verhaal uit zijn duim zuigt. Maar volgens psychologen schuilt de meest
voorkomende vorm van misleiding juist in wat níét wordt gezegd. Niet het spuien
van grove onwaarheden, maar het bewust achterhouden van belangrijke informatie.
Zo’n ‘leugen door weglating’ komt overal voor: thuis, op het
werk en binnen vriendschappen. Mensen vertellen geen directe onwaarheid, maar
laten cruciale details achterwege. Daardoor ontstaat bij de ander een beeld dat
weliswaar gebaseerd is op feiten, maar toch niet klopt.
Scala aan redenen
Psychologen wijzen op verschillende redenen waarom mensen
dit doen. Het achterhouden van informatie kan helpen om schuldgevoelens te
verminderen, kritiek te vermijden of jezelf gunstiger neer te zetten. Ook angst
voor ruzie of een negatieve reactie speelt regelmatig een rol.
Een herkenbaar voorbeeld is de werknemer die meldt dat een
rapport klaar is, terwijl een essentieel onderdeel nog ontbreekt. De uitspraak
is niet letterlijk onwaar, maar geeft wel een vertekend beeld van de
werkelijkheid.
Goedpraten
Opvallend genoeg blijken mensen bijzonder goed in het
goedpraten van dit gedrag. Wie zichzelf ziet als een eerlijk persoon, maar toch
bewust informatie achterhoudt, overtuigt zichzelf vaak dat de verzwegen details
niet echt belangrijk zijn. Zo blijft het gevoel bestaan dat er niets verkeerds
is gebeurd.
Volgens deskundigen hangt dit samen met cognitieve
dissonantie: het ongemakkelijke gevoel dat ontstaat wanneer iemands gedrag
botst met het beeld dat hij of zij van zichzelf heeft. Door het belang van de
verzwegen informatie te bagatelliseren, verdwijnt dat ongemak grotendeels.
Vertrouwen aantasten in de liefde
Toch kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Vooral in
liefdesrelaties kunnen terugkerende halve waarheden het vertrouwen langzaam
aantasten. Deskundigen benadrukken dat openheid minstens zo belangrijk is als
eerlijkheid. Wie structureel essentiële informatie achterhoudt, zet
uiteindelijk de relatie onder druk.
Ook sociale media spelen volgens onderzoekers een
belangrijke rol. Online tonen mensen vooral successen, verre reizen en
bijzondere momenten. Tegenslagen, stress en mislukkingen blijven meestal buiten
beeld. Het resultaat is een zorgvuldig samengesteld verhaal dat niet per se
onwaar is, maar wel verre van compleet.