Tennisser De Jong stormt top 100 binnen, Zverev blijft derde

PARIJS (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is op de ATP-ranglijst met 23 plekken gestegen naar plaats 83. De Nederlander bereikte op Roland Garros als qualifier de vierde ronde door onder meer af te rekenen met oud-winnaar Stan Wawrinka. In de vierde ronde bleek de Duitse latere winnaar Alexander Zverev zijn eindstation.
Zverev blijft ondanks zijn eerste grandslamzege van zondag derde op de wereldranglijst, op nog altijd ruime achterstand van Carlos Alcaraz en nummer 1 Jannik Sinner. Alcaraz liet Roland Garros vanwege een blessure aan zich voorbijgaan, en mist ook Wimbledon. Sinner werd na een lange winstreeks verrassend uitgeschakeld in ronde 2.
De opmerkelijkste opmars in de tenniswereld is die van de Poolse Maja Chwalińska. De verliezend finalist stijgt op de WTA-ranglijst met 93 plekken naar de 21e plaats. Ze was de eerste ooit die als qualifier de finale van Roland Garros haalde. Winnares Mirra Andrejeva stijgt met 2 plekken naar plek 6. De 19-jarige Russin won zaterdag haar eerste Grand Slam.