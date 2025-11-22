Excuses Red Bull aan Tsunoda voor 'pijnlijke fout in afstelling'

LAS VEGAS (ANP) - Het team van Red Bull heeft excuses aangeboden aan coureur Yuki Tsunoda voor het verkeerd klaarmaken van zijn auto voor de kwalificatie bij de Grote Prijs van Las Vegas. "We hebben een grote fout gemaakt met zijn bandenspanning, waardoor hij met een afstelling reed die hem in feite geen enkele kans gaf om competitief te zijn", bekende teambaas Laurent Mekies in een persbericht van Red Bull.

De Japanner eindigde als negentiende. "Excuses zijn op zijn plaats, want dit soort dingen mag niet gebeuren. Het is ook pijnlijk voor Yuki, omdat hij in de trainingen juist een goed ritme had te pakken", aldus Mekies.

De positie van Tsunoda als tweede rijder naast kopman Max Verstappen staat onder druk. De Japanner heeft niet aan de verwachtingen voldaan en is niet zeker van een zitje bij Red Bull in 2026. De teamleiding besluit aan het einde van het seizoen wie volgend jaar de teamgenoot is van Verstappen. Tsunoda concurreert met onder anderen Isack Hadjar en Liam Lawson, de twee rijders van Red Bulls zusterteam Racing Bulls.