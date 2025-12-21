ECONOMIE
10 complimenten waar vrouwen écht gelukkiger van worden

relaties
door Ans Vink
zondag, 21 december 2025 om 6:38
7094102_m
Complimenten lijken soms klein, maar in een relatie zijn ze grote psychologie in een paar woorden. Onderzoek laat zien dat positieve feedback het gevoel van verbondenheid en zelfwaardering versterkt, bij vrouwen vaak net een tikje sterker dan bij mannen. Wie zijn partner geregeld een oprecht “ik zie wat je doet, en ik waardeer het” geeft, voedt daarmee de emotionele reserve waar een relatie op draait.
Psycholoog John Gottman becijferde ooit dat gelukkige stellen ongeveer vijf positieve interacties nodig hebben voor elke negatieve – een ratio van 5:1 die verrassend goed voorspelt wie samen blijft. Een compliment over haar humor, haar intelligentie of de manier waarop ze een lastige dag heeft overleefd, telt dus mee in die balans. Het zijn kleine, maar meetbare dosisjes emotionele veiligheid.
Belangrijk detail: niet alleen horen, maar ook geven werkt belonend. Hersenscans laten zien dat in romantische relaties het beloningssysteem in de hersenen juist extra actief wordt wanneer iemand zélf een persoonlijk compliment voor de partner formuleert. Een vrouw wordt dus niet alleen blij van woorden als “je bent mooi”, maar vooral van “ik ben trots op hoe jij dit aanpakt” – omdat daarin gezien worden, gerespecteerd worden en geliefd zijn samenkomen.

1. Je bent een fantastische moeder

2. Je best doen is meer dan genoeg

3. Je maakt me aan het lachen

4. Ik vind je leuk

5. Je geeft niet op

6. Je hebt me veel geleerd

7. Jij bent mijn favoriete persoon

8. Je bent echt een badass

9. Ik hou van jouw levensstijl

10. Dankjewel

