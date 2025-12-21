Bijna miljoen ontheemden door grensconflict Cambodja en Thailand

PHNOM PENH/BANGKOK (ANP/AFP) - Ruim 500.000 inwoners van Cambodja zijn ontheemd geraakt door de grensconflicten met Thailand. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Phnom Penh. In Thailand zijn volgens Bangkok ongeveer 400.000 mensen ontheemd.

"Op dit moment lijden meer dan een half miljoen Cambodjanen, onder wie vrouwen en kinderen, ernstig doordat ze gedwongen zijn hun huizen en scholen te verlaten om te ontkomen aan artilleriegranaten, raketten en luchtaanvallen uitgevoerd door Thaise F-16's", zei het Cambodjaanse ministerie in een verklaring.

De gevechten tussen de buurlanden in Zuidoost-Azië zijn de afgelopen weken weer opgelaaid na een staakt-het-vuren eerder dit jaar. De hernieuwde gevechten hebben minstens 22 doden in Thailand en 19 in Cambodja geëist.

Het conflict draait om een territoriaal geschil over de afbakening van de 800 kilometer lange grens uit de koloniale tijd en een aantal oude tempelruïnes aan de grens.