ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kerststress en je nieuwe liefde: wel of niet mee naar het familiediner?

relaties
door Désirée du Roy
woensdag, 24 december 2025 om 5:36
116795343_l
Kerst draait officieel om gezelligheid, maar voor veel mensen voelt het kerstdiner vooral als een relationeel examen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 30 procent van de Nederlanders in de aanloop naar de feestdagen duidelijke kerststress ervaart, vooral door familieverplichtingen en sociale verwachtingen. Een prille relatie wordt dan ineens onderwerp van debat: is het niet te vroeg om je nieuwe partner mee te nemen naar de schoonfamilie?
Sociaal psycholoog Tila Pronk noemt die spanning tussen behoefte aan rust en de druk om verbinding te tonen de “kerstparadox”. Juist die paradox maakt de vraag zo beladen: thuislaten voelt afstandelijk, meenemen voelt als een grote stap. De echte kern is niet de etiquette, maar de afspraak: hebben jullie het samen gehad over wat deze uitnodiging voor de relatie betekent?​
Een werkbare vuistregel: neem alleen iemand mee als jullie allebei ja zeggen tegen de sociale druk die erbij hoort, en zorg voor een exitstrategie als het te veel wordt. Experts adviseren bovendien om verwachtingen te temperen en het eerste bezoek kort en licht te houden, zodat de relatie niet op één avond wordt afgerekend. Kerst wordt dan minder een test, en meer een momentopname in een langer verhaal. (De ouders van je partner ontmoeten deze kerst? Zo laat je de beste indruk achter)

Lees ook

Honderden werknemers Airbus misselijk geworden na kerstdinerHonderden werknemers Airbus misselijk geworden na kerstdiner
Waarom je je tijdens het kerstdiner bij je familie altijd weer als een kind gedraagtWaarom je je tijdens het kerstdiner bij je familie altijd weer als een kind gedraagt
Te veel eten over van het kerstdiner? Dit doe je ermeeTe veel eten over van het kerstdiner? Dit doe je ermee
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoek-bij-de-opgeblazen-auto-in-moskou-maandagochtend

De dodenlijst van Poetin-generaals

spotify richt zich met overname meer op luisterboeken1636683700

Bijna volledige Spotify-bibliotheek gekopieerd en online geplaatst

anp231225124 1

Ministerie VS: onjuiste informatie over Trump in Epstein Files

1888486915 joggen erj5ekrozef

Hardlopers zijn ontgoocheld: Strava zet populaire dienst achter betaalmuur

anp231225087 1

Formatie gaat snel. Jetten wil 'financiële puzzel' dinsdag grotendeels klaar hebben

113406993_m

Whisky in overvloed: hoe de invoerheffingen van Donald Trump en de kostencrisis zorgen voor een overschot aan ongedronken Scotch

Loading