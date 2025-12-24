Politieagenten gewond in Moskou nabij plek waar generaal omkwam

MOSKOU (ANP) - In Moskou zijn twee politieagenten in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een "incident" in de buurt van de plek waar deze week een Russische generaal om het leven kwam, aldus de autoriteiten. Lokale media melden op basis van ooggetuigen dat er sprake was van een explosie.

Het gebied was afgesloten door een grote politiemacht, volgens beelden die door de Russische televisie werden uitgezonden.

Het incident gebeurde in een straat vlak bij de straat waar generaal Fanil Sarvarov, hoofd van de trainingsafdeling binnen de krijgsmacht, maandag om het leven kwam door een explosief dat onder een auto was geplaatst.

Sinds het begin van het Russische offensief tegen Oekraïne in februari 2022 zijn verschillende Russische generaals, lokale functionarissen en publieke figuren die het offensief steunden, omgekomen bij explosies in zowel Rusland als het bezette deel van Oekraïne. Kyiv heeft soms de verantwoordelijkheid voor deze aanslagen opgeëist.