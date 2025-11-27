Black Friday is nog niet voorbij, of er staat al een nieuwe importhit klaar: Friendsgiving, ook wel Friends­hips­day genoemd. Een dag waarop niet de kassa, maar de keukentafel centraal staat. Waar Black Friday symbool staat voor rennen, klikken en retourneren, draait Friendsgiving om samen eten, praten en even uit de ratrace stappen.​ Van spullen wordt je niet gelukkiger, weet de wetenschap. Van vrienden wel.

In de Verenigde Staten is Friendsgiving inmiddels een vast onderdeel van de week rond Thanksgiving: vrienden spreken af, iedereen neemt een gerecht mee en verder zijn er nauwelijks regels. Trendwatchers verwachten dat deze informele traditie nu ook in Nederland snel groter wordt, juist omdat mensen snakken naar verbinding in plaats van nog een pakketje aan de deur.

Van spullen word je niet gelukkiger, weet de wetenschap. Van vrienden wel.

Opvallend genoeg is er wereldwijd al langer een officiële internationale vriendschapsdag. De VN riepen in 2011 de I nternational Day of Friendship uit, met als doel vriendschap tussen mensen en landen te stimuleren op 30 juli. Dat was vooral een idealistisch signaal; Friendsgiving is de praktische, Instagramvriendelijke variant die perfect past in de commercieel geladen eindejaarsperiode.​

Tegelijk groeit het ongemak rond Black Friday. In 2024 werd in het VK voor ruim 7 miljard pond verkocht tijdens Black Friday, maar experts wijzen op de enorme berg afval, retourzendingen en extra CO₂-uitstoot die daarmee gepaard gaan. Geen wonder dat alternatieven als Green Friday en White Monday, met nadruk op duurzaam of tweedehands kopen, opleven.​

Een Friends­hips­day organiseren is simpel: